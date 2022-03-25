Посол Чехии воздержался от оценки нарушений режима прекращения огня в Арцахе

Общий подход Чехии к нагорно-карабахскому вопросу заключается в поддержке политики и позиции ЕС. Об этом заявил Арменпресс Чрезвычайный и Полномочный посол Чехии в Армении Бедрих Копецкий, подчеркнув, что Европейский союз прилагает большие усилия, чтобы способствовать всеобъемлющему урегулированию.

Посол Чехии, однако, воздержался от комментариев по поводу нарушений режима прекращения огня в Арцахе и военных действий, предпринятых азербайджанскими вооруженными силами, заявив, что не имеет полной картины ситуации.

«В первую очередь необходимо иметь четкое представление о ситуации, а этого у меня нет. Так что я должен в первую очередь изучить ситуацию. Но, как вы понимаете, у нас нет там присутствия, у нас нет возможности получить информацию, необходимую нам для формирования полной картины. У нас нет возможности наблюдать за ситуацией, а давать оценку, не имея полной информации на столе, неправильно.

Это очень важный факт. Я понимаю, что имеется в виду, но это очень чувствительный вопрос, я должен быть очень осторожным в оценках. Российские миротворцы имеют лучшее представление о ситуации, поэтому мой вопрос в том, что они делают», - сказал посол Чехии.

Что касается возможных действий европейской стороны, посол Копецкий отметил, что Евросоюз, членом которого является его страна, прилагает большие усилия для содействия всеобъемлющему урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

«Особенно председатель Европейского совета Шарль Мишель предпринял много практических шагов в этом направлении», - отметил посол.

Посол Чехии не имеет определенной позиции о формате переговоров по нагорно-карабахскому конфликту, но он знает, что Армения явно выступает за переговорный процесс под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

«Формат переговоров не зависит от Чешской Республики. Не уверен, что наша страна может вмешиваться в этот процесс, но я четко вижу, что армянская сторона активно поддерживает формат сопредседательства Минской группы. И у нас нет проблем с позицией Армении. Наш общий подход — поддерживать политику Евросоюза», — прокомментировал Бедрих Копецкий.