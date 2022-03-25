Президент Ваагн Хачатрян посетил реабилитационный центр «Дом солдата»

Президент Армении Ваагн Хачатрян сегодня посетил реабилитационный центр «Дом солдата».

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, Ваагн Хачатурян в сопровождении министра образования, науки, культуры и спорта Ваграма Думаняна, ректора Ереванского государственного медицинского университета имени Мхитара Гераци Армена Мурадяна, директора реабилитационного центра Айкуи Минасян осмотрел реабилитационный центр, ознакомился с возможностями, побеседовал с пациентами Центра.

Президент Хачатурян подчеркнул необходимость возвращения тех, кто лечится в Центре, к достойной и нормальной жизни.

В Центре подчеркнули, что помимо решения проблем со здоровьем военнослужащих-инвалидов, они также придают большое значение процессу становления военных инвалидов хорошими специалистами и оказывают помощь в вопросах трудоустройства.

Президент Хачатурян поблагодарил защитников Родины за самоотверженную службу и пожелал им скорейшего выздоровления.