Самолет президента Польши аварийно сел в Варшаве по пути на встречу с Байденом

Самолет президента Польши Анджея Дуды, следовавшего на встречу с американским лидером Джо Байденом в город Жешув на юго-востоке страны, совершил аварийную посадку в Варшаве. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в пятницу представитель канцелярии Дуды, отвечающий за международную проблематику, Якуб Кумох.

"Произошла аварийная посадка самолета с президентом Дудой. Самолет вернулся в Варшаву. Сейчас мы ждем вылета резервного самолета в Жешув", - цитирует Кумоха Польское агентство печати.

"Программа визита в Жешуве президентов Польши и США будет незначительно изменена. После прилета президента Анджея Дуды в Жешув пройдет церемония приветствия президента Джо Байдена", - информировал он.

Самолет Дуды благополучно приземлился в аэропорту Жешува, где его ожидает Байден. Кадры приземления транслировало Польское телевидение.

Байден оставался в своем самолете Air Force One около 40 минут после приземления, после чего спустился по трапу и поприветствовал ожидавших его представителей польского руководства и вооруженных сил. Затем он сел в свой автомобиль.