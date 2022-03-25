Омбудсмен представила постпреду ПРООН последствия бесчеловечных действий Баку в Арцахе

Защитник прав человека Армении Кристине Григорян приняла делегацию во главе с постоянным представителем ПРООН в Армении Натией Нацвлишвили.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса омбудсмена, приветствуя международных партнеров, Григорян высоко оценила высокий уровень сотрудничества между офисом защитника прав человека и Программой развития ООН, подчеркнув при этом необходимость углубления сотрудничества с приоритетами в связи с новыми вызовами.

В свою очередь Натия Нацвлишвили поздравила Кристину Григорян с вступлением в должность защитника прав человека, отметив, что видит большие возможности в институциональном укреплении защиты прав человека в Армении.

Перед обсуждением вопросов сотрудничества Кристине Григорян проинформировала Натию Нацвлишвили о текущей ситуации в Арцахе в связи с спровоцированными азербайджанской стороной провокациями, в результате которых есть жертвы с армянской стороны.

Представляя хронологию преступных и этнически мотивированных действий азербайджанской стороны, омбудсмен подчеркнула, что проживающие в Арцахе более 100 тысяч армян лишены всех международных гарантий защиты прав человека, что в свою очередь, возможно, толкает Азербайджан на еще более необузданные и бесчеловечные поступки.

Натия Нацвлишвили поблагодарила омбудсмена за подробные замечания, отметив, что о высказанных опасениях будет доложено в штаб-квартиру ООН.

В рамках программы сотрудничества Кристине Григорян и Натия Нацвлишвили обсудили ряд вопросов, связанных с развитием возможностей аппарата омбудсмена (расширение региональных служб), укреплением исследовательского потенциала, гендерным равенством, всеми формами дискриминации, а также исключение языка ненависти.

По итогам встречи стороны договорились о продолжении действующих совместных программ и определении новых направлений сотрудничества.