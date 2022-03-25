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Мединский заявил, что по главным вопросам на переговорах РФ и Украина "топчутся на месте"

Мединский заявил, что по главным вопросам на переговорах РФ и Украина "топчутся на месте"

Россия и Украина на переговорах сближают позиции по второстепенным вопросам, однако по главным политическим вопросам фактически топчутся на месте. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в пятницу журналистам глава делегации РФ, помощник президента Владимир Мединский.

"Переговоры шли всю неделю, с понедельника по пятницу в режиме ВКС, и будут продолжаться еще завтра. Идут они в режиме ВКС между экспертными группами, два-три раза в неделю между главами делегаций, последний раз это было вчера вечером. Сейчас по второстепенным вопросам позиции сближаются, однако по главным политическим мы фактически топчемся на месте", - сказал он.


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