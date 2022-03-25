Армения будет сотрудничать с Агентством ЕС по координированию сотрудничества по вопросам уголовной юстиции
Министр юстиции Армении Карен Андреасян принял президента Агентства ЕС по координированию сотрудничества по вопросам уголовной юстиции (Евроджаст) Ладислава Хамрана.
Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства юстиции Армении, Карен Андреасян подчеркнул, что сотрудничество с Европейским союзом в рамках реформы сектора юстиции играет неоценимую роль. Об эффективности сотрудничества свидетельствует двусторонняя готовность Республики Армения начать официальные переговоры по Соглашению между Агентством ЕС по координированию сотрудничества по вопросам уголовной юстиции и Республикой Армения об уголовном сотрудничестве между компетентными органами. Подписание соглашения позволит посредством обмена информацией совместными усилиями противостоять текущим и будущим вызовам, связанным с организованной преступностью, терроризмом и терроризмом.
В ходе встречи министр Карен Андреасян также представил проводимые в сфере юстиции реформы.
Ладислав Хамран высоко оценил текущие реформы в сфере юстиции и решимость правительства в этом отношении. Ладислав Хамран подчеркнул, что начало переговоров по соглашению является сигналом готовности Армении к сотрудничеству с другими странами, особенно в борьбе с организованной преступностью и терроризмом.
Стороны подтвердили взаимную заинтересованность в соглашении, договорились довести активный переговорный процесс до логического завершения, обеспечивая при этом соответствующие гарантии защиты основных прав и свобод человека, в том числе в плане защиты и конфиденциальности персональных данных.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм