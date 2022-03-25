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Азиатские индексы - 25-03-22

Азиатские индексы - 25-03-22

ТОКИО, 25 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 25 марта на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.14% и составил 28149.84 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX не изменился и опять составил 1981.47 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 1.17% и составил 3212.24 пункта, а HANG SENG снизился на 2.47% и составил 21404.88 пункта.


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