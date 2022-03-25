США договорились о поставках в ЕС не менее 15 млрд куб. м газа в виде СПГ в 2022 г.

Соединенные Штаты заключили соглашение с Европейским союзом на поставку не менее 15 млрд кубометров газа в виде сжиженного природного газа (СПГ) в страны ЕС в текущем году, как передает Арменпресс, об этом сообщает агентство Bloomberg.

Накануне о готовящейся сделке со ссылкой на источники писала Financial Times. Главная цель соглашения - снизить зависимость ЕС от российского природного газа.

Официальное заявление о договоренности будет сделано в пятницу в Брюсселе президентом США Джо Байденом и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Также в рамках соглашения стороны сформируют специальную рабочую группу.

США уже отказались от импорта российского топлива, Великобритания пообещала сделать то же самое к концу года. Однако в Европе мнения разделились, поскольку многие страны, включая Германию, опасаются дальнейшего взрывного роста цен на энергоресурсы.

Россия обеспечивает свыше 40% зарубежных поставок газа в Европу.