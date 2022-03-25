ООН планирует оказать продовольственную помощь 1 млн украинцев к концу следующей недели

Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН на сегодняшний день оказала продовольственную помощь 700 тыс. украинцев. Как передает Арменпресс, об этом в пятницу сообщил исполнительный директор программы Дэвид Бисли.

"На сегодняшний день ВПП доставила экстренную продовольственную помощь 700 тыс. людей на Украине. К концу следующей недели мы планируем достичь 1 млн, а к концу апреля - около 2,5 млн", - говорится в его сообщении в Twitter.

28 февраля ВПП ООН начала операцию по оказанию продовольственной помощи лицам, покинувшим дома из-за эскалации конфликта на Украине.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на обращение руководителей республик Донбасса с просьбой о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью являются демилитаризация и денацификация страны.