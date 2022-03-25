Генеральный прокурор Армении принял делегацию агентства ЕС «Евроджаст»

Генеральный прокурор Армении 25 марта принял делегацию во главе с руководителем агентства по борьбе с преступностью Европейского союза «Евроджаст» (Eurojust) Ладиславом Хамраном.

Как сообщили «Арменпресс» в генпрокуратуре Армении, приветствуя гостей, Артур Давтян отметил, что многолетнее и многослойное сотрудничество с ЕС способствовало реформам в сфере правосудия в Армении, развитию институтов демократии, защиты прав и свобод человека.

Генпрокурор Армении подчеркнул, что борьба с коррупцией и отмыванием денег является абсолютным приоритетом прокуратуры Армении. Он в общих чертах представил осуществляемые в Армении антикоррупционные реформы, в частности, введение института конфискации имущества незаконного происхождения и текущие результаты. Подчеркнул, что значительная часть выявленных в ходе разбирательств незаконных активов была вывезена из страны, в том числе и в страны ЕС, и что немалую роль в их возвращении может сыграть содействие агентства в сотрудничестве с соответствующими структурами иностранных государств.

Он поблагодарил агентство за содействие, оказываемое прокуратуре РА. С начала 2020 года посредством «Евроджаст» в компетентные органы других стран было направлено более 50 ходатайств о правовой помощи, большая часть из которых была обработана.

Ладислав Хамран приветствовал заинтересованность армянской стороны в расширении сотрудничества с «Евроджастом», выразив готовность продолжить обеспечение эффективной коммуникационной платформы между Арменией и органами юстиции ЕС. Он выразил надежду, что работа по созданию правовой базы выведет эти отношения на качественно новый уровень.