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Премьер Бельгии назвал нынешние цены на газ неприемлемыми

Премьер Бельгии назвал нынешние цены на газ неприемлемыми

Евросоюз имеет инструменты, чтобы снизить цены на газ, нынешние цены на него неприемлемы, как передает Арменпресс, об этом заявил премьер-министр Бельгии Александер де Кроо.

"Нынешние цены слишком высокие, они должны быть снижены. Мы как ЕС в состоянии сделать это. Во-первых, объединившись и покупая газ сообща. Как мы делали это с вакцинами против коронавируса, снизив цены и обеспечив поставки. Второй способ – это вмешательство на рынках, когда цены становятся слишком высокими. Сегодняшние цены не имеют отношения к реальности. Поэтому нам необходимо вмешаться", - сообщил он перед началом второго дня саммита ЕС в Брюсселе.

Накануне де Кроо заявил, что пересмотр по требованию России валюты в контрактах на газ означает, что можно пересмотреть и цены на энергоносители.

Президент России Владимир Путин заявил, что поставлять российские товары в ЕС и США и получать оплату в их валюте не имеет смысла, оплата газа будет переведена в рубли. Путин поручил ЦБ и кабмину в недельный срок определить порядок совершения операций с Европой в рублях.

 

 


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