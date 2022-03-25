Премьер Бельгии назвал нынешние цены на газ неприемлемыми

Евросоюз имеет инструменты, чтобы снизить цены на газ, нынешние цены на него неприемлемы, как передает Арменпресс, об этом заявил премьер-министр Бельгии Александер де Кроо.

"Нынешние цены слишком высокие, они должны быть снижены. Мы как ЕС в состоянии сделать это. Во-первых, объединившись и покупая газ сообща. Как мы делали это с вакцинами против коронавируса, снизив цены и обеспечив поставки. Второй способ – это вмешательство на рынках, когда цены становятся слишком высокими. Сегодняшние цены не имеют отношения к реальности. Поэтому нам необходимо вмешаться", - сообщил он перед началом второго дня саммита ЕС в Брюсселе.

Накануне де Кроо заявил, что пересмотр по требованию России валюты в контрактах на газ означает, что можно пересмотреть и цены на энергоносители.

Президент России Владимир Путин заявил, что поставлять российские товары в ЕС и США и получать оплату в их валюте не имеет смысла, оплата газа будет переведена в рубли. Путин поручил ЦБ и кабмину в недельный срок определить порядок совершения операций с Европой в рублях.