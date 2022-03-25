Сергей Шойгу и Закир Гасанов обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу провел телефонный разговор с министром обороны Азербайджана Закиром Гасановым.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Отмечается, что главы военных ведомств двух стран обсудили пути стабилизации ситуации в Нагорном Карабахе.

Стороны обменялись мнениями о ходе миротворческой операции и гуманитарной ситуации в зоне ее осуществления.