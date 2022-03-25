Азербайджан грубо нарушает положения трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года: Информационный штаб Арцаха

Несмотря на переговоры на высшем уровне, следует признать, что дислоцированному в Арцахе российскому миротворческому контингенту на данном этапе удалось лишь остановить продвижение азербайджанских вооруженных сил в районе села Парух Аскеранского района и обстрелы с их стороны из разнокалиберного оружия. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Информационный штаб Арцаха.

«В то же время подчеркиваем, что российскому миротворческому контингенту не удалось решить основную задачу, находящуюся в рамках его миссии, поскольку азербайджанские войска, вторгшиеся 24 марта в село Парух Аскеранского района и на прилегающие к нему территории, продолжают оставаться на этих местах.

Власти Арцаха, тем не менее, выражают надежду, что благодаря решительным усилиям российской стороны удастся вернуть азербайджанские войска на исходные позиции, а мирное население Арцаха - в свои дома, в противном случае гарантии безопасности, данные гражданскому населению, проживающему в Арцахе, попадут под серьезные сомнения», - говорится в сообщении ИШ.

Информационный штаб Арцаха напоминает, что Министерство обороны Арцаха сообщило, что в результате ударов БПЛА, примененных ВС Азербайджана, армянская сторона имеет раненых и 2 погибших (еще 5 военнослужащих были ранены минувшей ночью). Из чего следует, что Азербайджан грубо нарушает положения трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 г., в виде вторжения и нарушения режима прекращения огня.