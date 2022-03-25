Генпрокуратура Арцаха возбудила уголовное дело в связи с действиями, нарушающими территориальную целостность Арцаха

В Генеральной прокуратуре Республики Арцах возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 313 Уголовного кодекса Арцаха (действия, направленные на нарушение территориальной целостности), и для предварительного следствия направлено в Следственный комитет Арцаха.

Как передает «Арменпресс», об этом говорится в сообщении Генпрокуратуры Арцаха. Отмечается, что 24 марта 2022 года в районе 16:00 группа военнослужащих Вооруженных сил Азербайджана незаконно проникла в зону ответственности российских миротворческих сил, дислоцированннных в Республике Арцах, на территорию Аскеранского района, которая согласно Закону «Об административно-территориальном делении НКР», является частью территориальной целостности Республики Арцах. С применением оружия и угрозами его применения захватила близлежащие территории, таким образом, нарушив территориальную целостность Республики Арцах.