Время в Ереване: 11:07:36,   26 Март

Эрдоган заявил, что планирует переговоры с Путиным в конце недели

Эрдоган заявил, что планирует переговоры с Путиным в конце недели

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что планирует в конце недели обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным по телефону итоги саммита НАТО в Брюсселе, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Возможно, я снова проведу переговоры с Путиным в конце недели, либо в начале следующей. На этих переговорах мы должны обсудить и оценить итоги саммита НАТО (в Брюсселе – ред.)", - сказал турецкий лидер журналистам в самолете, возвращаясь из Брюсселя.

 

 


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]