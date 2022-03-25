Эрдоган заявил, что планирует переговоры с Путиным в конце недели

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что планирует в конце недели обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным по телефону итоги саммита НАТО в Брюсселе, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Возможно, я снова проведу переговоры с Путиным в конце недели, либо в начале следующей. На этих переговорах мы должны обсудить и оценить итоги саммита НАТО (в Брюсселе – ред.)", - сказал турецкий лидер журналистам в самолете, возвращаясь из Брюсселя.