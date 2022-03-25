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Агаджанян представил подробности боевых действий в Арцахе, последовавших за продвижением ВС Азербайджана

Агаджанян представил подробности боевых действий в Арцахе, последовавших за продвижением ВС Азербайджана

В результате продвижения ВС Азербайджана заняли село Парух Аскеранского района Арцаха и ряд позиций. Как передает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции 25 марта заявил председатель комиссии НС по внешним связям Эдуард Агаджанян.

«За этим продвижением сегодня ночью последовали конкретные локальные боевые действия. Есть раненые (с армянской стороны – ред.). Азербайджанские Вооруженные силы использовали беспилотные летательные аппараты «Байрактар». Были атакованы некоторые позиции Армии обороны. Речь идет о вполне конкретной эскалации, в связи с чем, наши вопросы адресованы нашим российским партнерам, поскольку зона ответственности, где происходят эти процессы, предполагает их исключение посредством российских миротворцев», - заключил Агаджанян.


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