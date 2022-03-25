Лидеры ЕС заявили о готовности вводить новые санкции против РФ и Белоруссии

Лидеры ЕС готовы при необходимости как вводить новые санкции против РФ и Белоруссии, так и закрывать лазейки в уже действующем санкционном режиме. Как передает Арменпресс, об этом говорится в заявлении ЕС, опубликованном в пятницу.

"ЕС уже принял существенные санкции, которые оказывают серьезное влияние на Россию и Белоруссию, и он остается готовым закрывать лазейки и избавляться от (...) способов обхода ограничительных мер, а также быстро действовать по дальнейшим скоординированным жестким санкциями в отношении России и Белоруссии", - говорится в заявлении, опубликованном по итогам первого дня саммита ЕС.

Отмечается, что ЕС призывает все страны поддержать эти санкции, а любые попытки обойти санкции или помочь России, по мнению членов Евросоюза, должны быть остановлены.

Евросоюз продолжит оказывать скоординированную политическую, финансовую, материальную и гуманитарную помощь Украине, подчеркивается в заявлении.

"Европейский союз обязуется оказывать поддержку правительству Украины для удовлетворения его неотложных потребностей, (...) а после завершения военных действий - для восстановления демократической Украины", - указано в документе.

"С этой целью Европейский совет соглашается создать трастовый фонд солидарности с Украиной и приглашает к участию своих международных партнеров, а также призывает к безотлагательному началу подготовки", - сказано в заявлении.

Главы государств и правительств стран Евросоюза также призвали Еврокомиссию "продолжать оказывать техническую помощь Украине, чтобы помочь провести необходимые реформы".