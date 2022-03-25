В Польше заявили, что подписание каких-либо договоров в ходе визита Байдена не планируется

Программа визита президента США Джо Байдена в Польшу не предусматривает подписание каких-либо договоров в области безопасности. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил в пятницу в эфире радио ZET глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох.

Отвечая на вопрос о том, ожидает ли Варшава от Байдена предложения о появлении постоянных американских баз в Польше, Солох признал, что разговор об этом ведется.

"Мы не ожидаем решений или договоров. Это будут политические переговоры. Не планируется подписание никаких договоров. Такие вещи готовятся заранее", - сказал он.

Президент США Джо Байден в пятницу во второй половине дня прибудет в польский город Жешув, где встретится с польским лидером Анджеем Дудой и представителями неправительственных организаций, которые занимаются помощью беженцам с Украины. В субботу состоится встреча Байдена с Дудой в Варшаве и выступление американского лидера с речью на Замковой площади польской столицы.