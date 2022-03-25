В список нематериального культурного наследия Армении будет внесено еще шесть ценностей

В правительство Республики Армения 24 марта 2022 г. на утверждение был представлен проект «О внесении изменений и дополнений в Постановление Правительства Республики Армения от 11 марта 2010 года под N 310-А»

Как сообщили «Арменпресс» в Министерстве образования, науки, культуры и спорта целью проекта является изменение и дополнение в существующий перечень ценностей нематериального культурного наследия Республики Армения, в соответствии с Конвенцией ЮНЕСКО 2003 г. «Охрана нематериального культурного наследия» и с положениями Закона РА «О нематериальном культурном наследии». Принятие проекта обусловлено необходимостью соблюдения требований статьи 12 Конвенции при подаче заявок для включения в список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.

Согласно проекту решения, перечень ценностей нематериального культурного наследия Республики Армения, состоящий из 45 ценностей, будет дополнен еще 6. Это: «Вышивка», «Традиция сбора дикорастущих растений и плодов в общинах Тавушской области Республики Армения», «Традиции фермерского скотоводства в горах Тавушской области Республики Армения», «Традиция изготовления сыров чечил Ширакской области», «Традиция изготовления и потребления кяварской пахлавы», «Приготовление солений». Этим же решением внесены изменения в сведения о зарегистрированных ранее праздниках Терендез и Вардавар.

Включенные в указанный список ценности были обсуждены на заседании 18 ноября 2021 года профессионального совета по вопросам нематериального культурного наследия при министре образования, науки, культуры и спорта РА.

В список нематериального культурного наследия включены элементы традиционной культуры, особо выражающие культурную самобытность и национальную идентичность армянского народа. Сохранение и популяризация этих ценностей, в значительной степени, способствуют передаче национального культурного наследия следующим поколениям и повышению уровня узнаваемости Армении на международной арене.