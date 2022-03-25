«Преподавай, Армения» собрала около 5 млн драмов для приобретения электрообогревателей для школ Арцаха

15 марта представители организации «Преподавай, Армения» во главе с Ларисой Ованнисян выехали в Арцах для встречи с государственным министром Республики Арцах Артаком Бегларяном и с министром образования, науки, культуры и спорта Республики Арцах Анаит Акопян, а также чтобы посетить ряд приграничных общин Арцаха. Как передает «Арменпресс», об этом им сообщает образовательный Фонд «Преподавай, Армения».

На встрече обсуждался вопрос вовлечения перемещенных педагогов в учебные процессы Арцаха, пути преодоления образовательного кризиса из-за нехватки кадров.

«Преподавай, Армения» и правительство Арцаха едины во мнении, что в Арцахе крайне необходимо иметь образовательную стратегию, которая станет видением будущего развития, ориентиром для координации и организации образовательных процессов. «Преподавай, Армения» и правительство Арцаха продолжат сотрудничество в этом направлении.

«Преподавай, Армения» инициировала сбор средств, вместе с вложениями благотворителей сумма составила около 5 млн драмов, которые будут потрачены на приобретение электрообогревателей для школ Арцаха.

«Преподавай, Армения» начала свою деятельность в Арцахе в 2017 году. На данный момент в Арцахе в рамках программ фонда живут и преподают 44 учителя.

В ноябре 2020 года организация «Преподавай, Армения» запустила программу «Образование в чрезвычайных ситуациях» в ответ на образовательный кризис, вызванный 44-дневной войной в Арцахе. В течение шести месяцев программы 60 специалистов работали с более чем 1 800 арцахскими учащимися, продолжающими обучение в Арцахе и в 75 школах в семи регионах Армении и в Ереване.