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Информационный штаб сообщает о 5 раненых в результате перестрелки в Арцахе

Информационный штаб сообщает о 5 раненых в результате перестрелки в Арцахе

По уточненным данным, в ночь на 25 марта в результате перестрелки, спровоцированной подразделениями ВС Азербайджана, 5 военнослужащих-контрактников получили ранения разной степени тяжести.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Информационный штаб Арцаха.

«Их жизни вне опасности», - говорится в сообщении.


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