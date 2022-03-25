Информационный штаб сообщает о 5 раненых в результате перестрелки в Арцахе

По уточненным данным, в ночь на 25 марта в результате перестрелки, спровоцированной подразделениями ВС Азербайджана, 5 военнослужащих-контрактников получили ранения разной степени тяжести.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Информационный штаб Арцаха.

«Их жизни вне опасности», - говорится в сообщении.