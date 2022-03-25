ВС Арцаха предпринимают дополнительные меры для обеспечения безопасности прилегающих к Паруху сел: Информационный штаб

Власти Республики Арцах ведут активный диалог с командованием дислоцированных в республике российских миротворческих сил. Как передает «Арменпресс», это сообщение распространил Информационный штаб Арцаха.

«Прилагаются все усилия, чтобы российская сторона на всех уровнях в рамках своей миссии приняла соответствующие меры для возвращения азербайджанских войск, вторгшихся 24 марта в село Парух Аскеранского района, на исходные позиции. В то же время Вооруженные силы Арцаха принимают дополнительные меры по обеспечению безопасности близлежащих сел. Ожидаем, что в результате последовательной работы российской миротворческой миссии удастся урегулировать проблемы, возникшие в сфере ее контроля, и после вывода азербайджанских сил, мирное население сможет вернуться в свои дома с дополнительными гарантиями безопасности», - говорится в сообщении.