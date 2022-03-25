"Россия" будет летать в Египет, Израиль и Турцию через транзитный хаб в Сочи

"Аэрофлот" запустит прямые регулярные рейсы из Сочи в Армению, Египет, Израиль, Казахстан, Турцию и Узбекистан․ Как передает Арменпресс, об этом говорится в сообщении компании.

"Полетная программа ориентирована на транзитный пассажиропоток и будет интересна для пассажиров, следующих по маршруту через Сочи из базовых аэропортов авиакомпаний группы – Москвы ("Шереметьево"), Санкт-Петербурга и Красноярска", - сказано в сообщении.

Полеты из Сочи по 17 направлениям будут выполняться авиакомпанией "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") на самолетах Superjet 100. Для этого планируется базирование до десяти таких самолетов.