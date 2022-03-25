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Армяноненавистническая политика Азербайджана должна получить самую жесткую оценку международного сообщества: МИД Арцаха

Армяноненавистническая политика Азербайджана должна получить самую жесткую оценку международного сообщества: МИД Арцаха

24 марта вооруженные силы Азербайджана, грубо нарушив режим перемирия и все договоренности, пересекли  линию соприкосновения с Республикой Арцах и вторглись в село Парух Аскеранского района. Противник также прибег к провокациям в направлении населенного пункта Храморт того же района.

Как передает «Арменпресс», об этом говорится в заявлении, распространенном МИД Арцаха.

«Более того, в ночь на 25 марта азербайджанские подразделения окрыли огонь по  подразделениям Армии обороны, применив как разнокалиберное стрелковое оружие, так и ударные беспилотники.

Вышеуказанные действия являются логическим продолжением террористической кампании, инициированной властями Азербайджана в последнее время, что выражается в психологическом давлении  на мирное население, периодических нарушениях  режима прекращения огня и повреждении  единственного снабжающего Арцах газопровода, в результате чего  в республике сложилась тяжелая гуманитарная ситуация.

Все эти действия Азербайджана - не что иное, как проводимая на государственном уровнем политика этнической чистки, направленная на полную деарменизацию Арцаха.

Геополитические цели Азербайджана очевидны: терроризировать народ Арцаха, нанести удар по миротворческой миссии Российской Федерации, превратить Закавказье в плацдарм  пантюркизма и экстремизма с целью реализации в последующем более масштабных   программ.

Армянօненавистническая и разнузданная политика Азербайджана должна удостоиться самой строгой оценки мирового сообщества и специализированных международных организаций. Равнодушие и бездействие будут иметь  самые ужасные  последствия  для всего  цивилизованного человечества.

Народ Арцах продолжает крепко стоять на своей земле и никогда не откажется от своей Родины, не отступит  перед подлостью и коварством врага».


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