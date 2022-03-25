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К Армении приближаются теплые воздушные потоки: температура воздуха повысится на 15-20 градусов

К Армении приближаются теплые воздушные потоки: температура воздуха повысится на 15-20 градусов

Температура воздуха на территории республики все еще продолжает оставаться ниже климатической нормы на 6-8 градусов. Низкий тепловой фон сохранится до 28 марта включительно. Как передает «Арменпресс», Центр гидрометеорологии и мониторинга сообщает, что минувшей ночью минимальная температура была в Ташире, она  достигла -18 градусов, в Апаране, Цахкаовоте и Чамбараке - до -14 градусов.

С 29 марта к Армении с тропических широт приблизятся теплые воздушные потоки. Их проникновение начнется с 29 марта и продлится до 3 апреля включительно. В связи с проникновением теплых воздушных потоков в период с 29 марта по 3 апреля температура воздуха постепенно повысится на 15-20 градусов.


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