В санкционный список Австралии внесли Симоньян, Кеосаяна и Скабееву

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала Russia Today Маргарита Симоньян, режиссер Тигран Кеосаян и ведущая программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" Ольга Скабеева внесены в санкционный список Австралии, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Всего в опубликованном МИД страны документе значатся 22 россиянина, которых глава ведомства Марис Пейн назвала "прокремлевскими пропагандистами".

Кроме главы RT в перечень попал главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Роман Бабаян, руководители Фонда стратегической культуры, изданий Инфорос, News Front и журнала "Камертон". Также в списке оказалась дочь российского философа Александра Дугина Дарья, главред United World International.

Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в РФ. Как ранее заявили в Кремле, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно, по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.