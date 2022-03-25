Более 422 тыс. человек прибыли в Россию из Донбасса и с Украины

Число прибывших в Россию с территории ДНР, ЛНР и Украины превысило 422 тыс. человек, увеличившись за сутки почти на 20 тыс. Как передает Арменпресс, об этом ТАСС сообщил в пятницу источник в силовых структурах.

"Всего на территорию России, по данным на утро 25 марта, прибыли из Донбасса и с Украины более 422 тыс. человек, в том числе почти 88 тыс. детей", - сказал собеседник агентства. Свыше 358 тыс. прибыли из ДНР и ЛНР, 64 тыс. покинули украинскую территорию через пункты пропуска в Белгородской, Курской, Брянской областях и Республике Крым.

Источник уточнил, что среди эвакуированных в Россию почти 132 тыс. - граждане РФ, остальные имеют гражданство ДНР, ЛНР, Украины и других государств.

В силовых структурах сообщили, что более 22 тыс. беженцев сейчас находятся в 348 пунктах временного размещения, которые развернуты для них в 34 регионах России.