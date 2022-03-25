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В Армении за прошедший день подтверждено 22 случая заболевания COVID-19

В Армении за прошедший день подтверждено 22 случая заболевания COVID-19

По состоянию на 11:00 25 марта в Армении всего подтверждено 422 423 случая заражения COVID-19, 409 693 заболевших вылечились. Всего в результате COVID-19 зарегистрировано 8 607 летальных исходов.

На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 2 451 пациентов.

Как передает «Арменпресс», об этом говорится на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения Армении.

За последние сутки проведено 2 430 тестов. Подтверждено 22 случа2 заболевания COVID-19, 58 заболевших вылечились, есть 3 летальных исхода.

Всего проведено 2 961 990 тестирований.


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