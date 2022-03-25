США выделят Украине еще 320 миллионов долларов

США выделят 320 миллионов долларов на поддержку гражданских активистов на Украине. Как передает Арменпресс, об этом говорится в совместном заявлении президента США Джо Байдена и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

"Для поддержки правозащитников, борцов с коррупцией, журналистов и других представителей гражданского общества, действующих на Украине и вокруг нее, Соединенные Штаты запускают Европейскую инициативу демократической устойчивости (EDRI), которая предоставит не менее 320 миллионов долларов нового финансирования этим группам и региональным правительствам", — говорится в документе.

Еврокомиссия объявила, что перераспределит средства из программ ЕС "для поддержки организаций гражданского общества, правозащитников, журналистов и активистов демократического движения на Украине, Белоруссии и Молдавии", говорится в заявлении.