Время в Ереване: 11:07:36,   26 Март

США выделят Украине еще 320 миллионов долларов

США выделят Украине еще 320 миллионов долларов

США выделят 320 миллионов долларов на поддержку гражданских активистов на Украине. Как передает Арменпресс, об этом говорится в совместном заявлении президента США Джо Байдена и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

"Для поддержки правозащитников, борцов с коррупцией, журналистов и других представителей гражданского общества, действующих на Украине и вокруг нее, Соединенные Штаты запускают Европейскую инициативу демократической устойчивости (EDRI), которая предоставит не менее 320 миллионов долларов нового финансирования этим группам и региональным правительствам", — говорится в документе.

Еврокомиссия объявила, что перераспределит средства из программ ЕС "для поддержки организаций гражданского общества, правозащитников, журналистов и активистов демократического движения на Украине, Белоруссии и Молдавии", говорится в заявлении.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]