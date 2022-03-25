Ситуация в Нагорном Карабахе продолжает оставаться напряженной: МИД Республики Армения

Азербайджанское вторжение, начавшееся 24 марта в зоне ответственности миротворческого контингента Российской Федерации в районе села Парух Аскеранского района, продолжается.

Как передает «Арменпресс», об этом говорится в заявлении МИД Армении. В заявлении отмечено, что проникшие азербайджанские подразделения минувшей ночью открыли огонь по позициям Армии обороны.

«Ожидаем, от российских миротворческих сил принятия мер по обеспечению немедленного вывода подразделений азербайджанских вооруженных сил из зоны ответственности российского миротворческого контингента, что будет означать возвращение азербайджанских войск на исходные позиции по состоянию на 23 марта», - говорится в заявлении МИД РА.