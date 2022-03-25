Минобороны Японии: запущенная КНДР ракета способна достигнуть любой точки США

Испытанная КНДР 24 марта межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) при обычной траектории запуска способна преодолеть расстояние более 15 тыс. км и достичь любой точки на территории США, в том числе на Восточном побережье. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил в пятницу на пресс-конференции в Токио министр обороны Японии Нобуо Киси.

"Расчеты показывают, что дальность может составить более 15 тыс. км в зависимости от веса боеголовки. Таким образом в радиус [действия] попадает вся территория США, включая Восточное побережье", - сказал он. "Это серьезная угроза миру и стабильности Японии и международного сообщества, которая отличается от проводимых до сих пор запусков", - добавил министр.

Агентство ЦТАК в пятницу подтвердило, что КНДР по прямому приказу лидера страны Ким Чен Ына испытала в четверг МБР "Хвасон-17". Ракета была запущена почти под прямым углом. По данным северокорейской стороны, она пролетела расстояние около 1 090 км, а максимальная высота полета составила 6 248 км.

МБР находилась в воздухе 68 минут, после чего поразила условную цель в Японском море. Как отмечает Минобороны Японии, ракета упала в 150 км к западу от полуострова Осима на самом северном острове Хоккайдо, в пределах японской эксклюзивной экономической зоны.

Это 12-я демонстрация силы со стороны КНДР с начала года. 20 марта вооруженные силы народной республики провели стрельбы из реактивных систем залпового огня, 16 марта произошел неудачный пуск, предположительно, баллистической ракеты. 27 февраля и 5 марта были испытаны системы межконтинентальных баллистических ракет.