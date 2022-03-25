В Арцахе произошла перестрелка: противник имеет не менее 5 погибших

24 марта подразделения ВС Азербайджана, грубо нарушив положения трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, вторглись в зону ответственности миротворческих войск Российской Федерации в Республике Арцах, захватили село Парух Аскеранского района и прилегающие позиции, далее пытались прорваться в направлении восточной границы Республики Арцах.

Представитель Армии обороны Республики Арцах сообщил «Арменпресс», что переговоры российских миротворческих сил и соответствующих органов Арцаха, длившиеся в течение нескольких часов, не дали существенных результатов, и противник не вернулся на исходные позиции. Более, в ночь на 25 марта азербайджанские подразделения открыли огонь по подразделениям Армии обороны, применив разнокалиберное огнестрельное оружие и ударные БПЛА.

«В результате перестрелки со стороны противника погибли не менее 5 военнослужащих. С армянской стороны есть один раненый. По состоянию на 09:00 ситуация относительно стабильна. Мы ожидаем, что российские миротворцы предпримут меры для возвращения азербайджанских подразделений на исходные позиции», - говорится в заявлении Армии обороны Республики Арцах.