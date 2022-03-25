Преступное и наглое поведение Азербайджана является пощечиной цивилизованному человечеству: Омбудсмен Арцаха

Преступное и наглое поведение Азербайджана является пощечиной всему цивилизованному человечеству, которое упорно продолжает хранить молчание. Как передает «Арменпресс», Защитник прав человека Республики Арцах Гегам Степанян выступил с заявлением по этому поводу.

«Геноцидальные действия Азербайджана против армян Арцаха в начале 20 века, насильственное присоединение Арцаха к Советскому Азербайджану в 1921 году, 70 лет преследований армян Арцаха после присоединения, систематической дискриминации и межнациональной розни, Апрельская агрессия 2016 года, 44-дневная война 2020 года, все военных преступления и преступные шаги, предпринятые военно-политическим руководством Азербайджана с 9 ноября 2006 года по сегодняшний день, являются попытками свести на нет коллективные меры, принимаемые международным сообществом на протяжении десятилетий для предотвращения столь масштабных преступлений. Азербайджан преподает миру публичный «мастер-класс» по уничтожению, депортации и лишению Родины конкретной, этнической группы. Миру, который даже не делает осуждающего заявления. Именно поэтому Азербайджан практически каждый день совершенствует свой арсенал – орудия и средства совершения преступлений, именно поэтому сегодня Вооруженные силы Азербайджана открыто нарушают положения трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года. Они позволяют себе оккупировать мирные населенные пункты, оставить 120-тысячное население Арцаха без отопления и горячей воды, насильственно выселять людей. Все это можно бесконечно перечислять», - заявил Защитник прав человека Арцаха.

Гегам Степанян подчеркнул, что заявления, подобные заявлениям азербайджанской стороны о том, что вопрос гуманитарной катастрофы, возникшей вследствие нарушения газоснабжения, является внутренним делом его страны, делались руководством нацистской Германии в ходе Нюрнбергского процесса для оправдания совершенных массовых преступлений.

Уважаемые представители международного сообщества, фактов и свидетельств более чем достаточно, чтобы применить нормы «защиты и ответственности» для предотвращения и прекращения геноцида, преступлений против человечности, массовых преступлений, признать Республику Арцах и спасти армян Арцаха от этнических чистки и геноцид. Другого варианта просто нет. Поймите, наконец, что преступника наказывают, а не договариваются с ним», - заключил Омбудсмен Арцаха.