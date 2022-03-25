Премьер Японии обсудил с Байденом Украину и ракетные пуски КНДР

Премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе визита в Брюссель в четверг провел короткий разговор с президентом США Джо Байденом. Как передает Арменпресс, об этом сообщил телеканал NHK.

В частности, стороны обсудили ситуацию вокруг Украины. Кисида заявил, что Япония "высоко ценит лидирующую роль США в решительном ответе на вторжение России на Украину". Кроме того, оба лидера подтвердили, что силовое изменение статус-кво недопустимо ни в одном регионе.

Кисида и Байден затронули тему ракетно-ядерной программы КНДР в свете проведенного 24 марта запуска межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-17". Они осудили запуск и отметили, что подобные действия Пхеньяна являются серьезным вызовом мировому сообществу.

Премьер Японии посетил Брюссель для участия в саммите Группы семи. Он также провел ряд двусторонних встреч, в том числе со своим британским коллегой Борисом Джонсоном.