Европейские индексы - 24-03-22

МОСКВА, 25 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 24 марта:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.07% и составил 14273.79 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.39% и составил 6555.77 пункта, британский FTSE вырос на 0.09% и составил 7467.38 пункта, а российский RTSI снизился на 9.00% и составил 852.64 пункта.