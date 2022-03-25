Цены на цветные металлы - 24-03-22

ЛОНДОН, 25 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 24 марта были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 0.81% и составила 3623.50 долларов США, цена на медь снизилась на 0.85% и составила 10349.50 долларов США, цена на свинец снизилась на 2.59% и составила 2308.50 долларов США, цена на никель выросла на 14.99% и составила 37235.00 долларов США, цена на олово выросла на 1.57% и составила 42726.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 1.49% и составила 4039.00 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 42615.30 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 82000.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.