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Сборная Армении по футболу одержала победу над сборной Черногории

Сборная Армении по футболу одержала победу над сборной Черногории

Сборная Армении по футболу принимала Черногорию в товарищеском матче в Ереване. Как сообщает Арменпресс, за несколько минут до начала матча игрок сборной Армении Андре Чалишир получил травму и был заменен Степой Мкртчяном, который отметил свой дебют в сборной.

На 19-й минуте сборная Армении воспользовалась предоставленной ей возможностью, в нужный момент в нужном месте оказался Ваан Бичахчян, который и забил единственный гол в матче. Т.о. сборная Армении одержала победу со счетом 1:0.

Следующий матч команда под руководством Хоакина Капарроса проведет 29 марта против Норвегии в Осло.


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