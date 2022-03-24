Эрдоган заявил о намерениях продолжить контакты с Путиным и Зеленским

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в четверг о намерениях продолжить контакты с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским после прошедшего саммита НАТО.

"Мы рассказали нашим союзникам по НАТО нашей активной и принципиальной политикой и дипломатическими усилиями. Считаем, что НАТО должна действовать реалистично и стратегически. Мы поддерживаем переговоры между Россией и Украиной и приветствуем прогресс в них с осторожным оптимизмом. Я собираюсь продолжить контакты с Путиным и Зеленским после сегодняшнего саммита", - отметил турецкий президент на пресс-конференции в Брюсселе по итогам саммита НАТО.

Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, президент Турции также заявил, что обратил внимание партнеров по НАТО на принцип неделимости безопасности. "Мы подчеркнули, что альянс не является структурой, которая будет представлять угрозу для России или какой-либо другой страны. Я обратил внимание на принцип неделимости безопасности", - подчеркнул турецкий президент.

Также Турция призывает союзников по НАТО отменить санкции, введенные против оборонной промышленности республики. "Пока успехи турецкой оборонной промышленности очевидны, невозможно найти разумное оправдание рестрикциям, с которыми мы сталкиваемся в этой области. Отмена ограничений, наложенных некоторыми из наших союзников, является нашими общими интересами", - утверждал президент республики.

Эрдоган добавил, что Турция пристально следит за ходом переговоров между Россией и Украиной и поддерживает их. Кроме того, Турция продолжит оказывать гуманитарную помощь Украине.

Эрдоган заявил, что НАТО не является структурой, представляющей угрозу для РФ, и обратил внимание союзников на принцип неделимости безопасности.