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Премьер Италии назвал перевод оплаты за газ в рубли нарушением контрактов

Премьер Италии назвал перевод оплаты за газ в рубли нарушением контрактов

Решение России перейти на рубли в расчетах за поставки российского природного газа является нарушением контрактов. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявил премьер-министр Италии Марио Драги.

"Это фактически является контрактным нарушением. Контракты считаются нарушенными, если эта статья будет задействована Россией" , - заявил он журналистам по прибытии на саммит лидеров ЕС.


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