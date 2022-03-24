Премьер Италии назвал перевод оплаты за газ в рубли нарушением контрактов

Решение России перейти на рубли в расчетах за поставки российского природного газа является нарушением контрактов. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявил премьер-министр Италии Марио Драги.

"Это фактически является контрактным нарушением. Контракты считаются нарушенными, если эта статья будет задействована Россией" , - заявил он журналистам по прибытии на саммит лидеров ЕС.