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Продвижение азербайджанских ВС на данный момент предотвращено, но противник все еще не вернулся на исходные позиции

Продвижение азербайджанских ВС на данный момент предотвращено, но противник все еще не вернулся на исходные позиции

Обстановка в селах Парух и Храморт Аскеранского района находится под контролем дислоцированного в Республике Арцах российского миротворческого контингента. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Информационный центр Арцаха.

Отмечается, что в результате переговоров и дополнительных мер по обеспечению безопасности продвижение азербайджанских ВС на данный момент предотвращено, но противник все еще не вернулся на исходные позиции. 

Инфоштаб Арцаха ранее сообщал, что 24 марта, в районе 16:00, вооруженные силы Азербайджана нарушили линию соприкосновения в направлении села Парух Аскеранского района. Представители Армии обороны и дислоцированного в Республике Арцах миротворческого контингента пытаются посредством переговоров предотвратить дальнейшее продвижение противника и отбросить его на исходные позиции. В целях безопасности из села Храморт Аскеранского района были эвакуированы женщины и дети.


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