Обстановка в селах Парух и Храморт Аскеранского района находится под контролем дислоцированного в Республике Арцах российского миротворческого контингента. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Информационный центр Арцаха.

Отмечается, что в результате переговоров и дополнительных мер по обеспечению безопасности продвижение азербайджанских ВС на данный момент предотвращено, но противник все еще не вернулся на исходные позиции.

Инфоштаб Арцаха ранее сообщал, что 24 марта, в районе 16:00, вооруженные силы Азербайджана нарушили линию соприкосновения в направлении села Парух Аскеранского района. Представители Армии обороны и дислоцированного в Республике Арцах миротворческого контингента пытаются посредством переговоров предотвратить дальнейшее продвижение противника и отбросить его на исходные позиции. В целях безопасности из села Храморт Аскеранского района были эвакуированы женщины и дети.