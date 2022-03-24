Макрон выступает за сохранение каналов для переговоров с РФ в целях деэскалации на Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о необходимости сохранения каналов для переговоров с Россией для достижения деэскалации на Украине, передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС.

"Наша стратегия заключается в том, чтобы сделать все для деэскалации и добиться немедленного прекращения конфликта посредством поддержки Украины, санкций и дискуссий, которые мы проводим с президентом РФ Владимиром Путиным", - сказал Макрон в четверг на пресс-конференции.

Президент Франции также сообщил, что европейские страны готовы расширить санкции против России, если это будет необходимо, однако стремятся не допустить, чтобы из-за этих ограничений серьезно пострадала их собственная экономика. "Мы готовы расширить санкции, когда это было бы необходимо", - сказал Макрон. В то же время он добавил, что европейские санкции не затрагивают ряд стратегических отраслей и сосредоточены прежде всего вокруг финансовой сферы, а также на ряде состоятельных граждан России.

"Санкции против угольной, нефтяной и газовой отрасли в РФ пока не вводились", - сказал президент, отметив, что одна из целей координации усилий западных стран - не допустить серьезного удара по собственной экономике. На этом фоне он выступил за диверсификацию закупок основных ресурсов и по возможности отказ от поставок из РФ.