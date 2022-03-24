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Посол США Линн Трейси выразила поддержку проводимым в Армении реформам в сфере юстиции

Посол США Линн Трейси выразила поддержку проводимым в Армении реформам в сфере юстиции

Министр юстиции Армении Карен Андреасян 24 марта принял посла США в Армении Линн Трейси. 

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства юстиции, Карен Андреасян проинформировал посла США о проводимых в министерстве юстиции реформах и процессе их реализации. Была обсуждена стратегия армяно-американского сотрудничества в сфере юстиции.

Посол США Линн Трейси коснулась, в частности, реформирования полиции и ряда совместных программ, подтвердив готовность посольства продолжать сотрудничество до окончательного завершения программ.


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