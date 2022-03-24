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Премьер Словении заявил, что в Европе не будут платить за газ в рублях

Премьер Словении заявил, что в Европе не будут платить за газ в рублях

В Европе не будут платить за российский газ в рублях, заявил премьер-министр Словении Янез Янша, передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости.

"Никто не будет платить в рублях", - сказал он журналистам в Брюсселе.


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