Захарова заявила, что Россия против политизации энергетического сотрудничества

Москва выступала и выступает против политизации сотрудничества в области энергетики. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Россия последовательно выступала и выступает против политизации взаимовыгодного энергетического сотрудничества", - сказала дипломат.

Захарова отметила, что нынешняя ситуация на энергетических рынках была спровоцирована США. "Специалисты это прекрасно понимают и понимают, что отказ от российских энергоносителей разбалансирует глобальные энергосистемы и нанесет ущерб инициаторам рестрикций и потребителям", - добавила она.

"Я хотела бы обратить внимание, что не Россия инициировала конфронтацию в сфере энергетики, мы только все это время пытались приспособиться, пройти между Сциллой и Харибдой свободной экономики и политических рестрикций США и все-таки встроиться в этот мировой энергетический мир, но последние события со стороны США в общем, по-моему, являются просто разрушительными для всего мира и для энергетической сферы в частности", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

Вместе с тем она указала, что, несмотря на все сложности, Россия продолжает выполнять контрактные обязательства по поставкам газа, включая его транзит в Европу через украинскую ГТС. Кроме того, дипломат отметила, что Россия будет продолжать реализацию всех энергетических проектов."И готовы, конечно, продолжать кооперацию в традиционной и в зеленой энергетике, все запущенные проекты будут реализованы, как заверяет наше руководство, включая проект "Арктик СПГ", - сказала она. - Если европейские партнеры не заинтересованы в дальнейшем взаимодействии, это, конечно, их право, но надо быть честными и не заниматься вот этим каким-то странным подрывным делом, просто рассказать своим гражданам, кто и как разрушает их благополучие".

"Будем сотрудничать с теми, кто заинтересован в обеспечении собственной энергобезопасности", - добавила дипломат.