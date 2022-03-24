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Apple ограничила оплату картами "Мир"

Apple ограничила оплату картами "Мир"

Компания Apple ограничила оплату картами платежной системы "Мир" и начала постепенно убирать из приложения Apple Pay возможность оплаты картой российской платежной системы. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, oб этом сообщили в поддержке держателей карты "Мир".

"Компания Apple ограничила оплату картами платежной системы "Мир". На данный момент уже и добавленные [карты] они постепенно убирают из приложения Apple Pay", - сказал сотрудник поддержки.

Ранее в пресс-службе Национальной системы платежных карт (НСПК) сообщили, что видят существенное снижение количества загрузок новых карт в платежный сервис Apple Pay. В связи с этим НСПК направила запрос в компанию Apple. При этом в пресс-службе НСПК указывали, что оплата уже загруженными в сервис Apple Pay картами "Мир" проходит без ограничений.


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