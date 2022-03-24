Российские миротворцы находятся на своих позициях, переговоры продолжаются: Инфоштаб Арцаха

Соблюдение линии соприкосновения в направлении населенных пунктов Парух и Храморт Аскеранского района и обеспечение безопасности проживающих в этих общинах мирных жителей находятся в зоне ответственности дислоцированного в Республике Арцах российского миротворческого контингента. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Информационный центр Арцаха.

Отмечается, что на данный момент миротворцы находятся на своих позициях, переговоры продолжаются.

«Вновь призываем население сохранять спокойствие, на остальных участках линии соприкосновения обстановка продолжает оставаться стабильной», - говорится в сообщении.

Инфоштаб Арцаха ранее сообщал, что 24 марта, в районе 16:00, вооруженные силы Азербайджана нарушили линию соприкосновения в направлении села Парух Аскеранского района. Представители Армии обороны и дислоцированного в Республике Арцах миротворческого контингента пытаются посредством переговоров предотвратить дальнейшее продвижение противника и отбросить его на исходные позиции. В целях безопасности из села Храморт Аскеранского района были эвакуированы женщины и дети.