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Араик Арутюнян принял президента и генерального секретаря Европейской федерации тяжелой атлетики

Араик Арутюнян принял президента и генерального секретаря Европейской федерации тяжелой атлетики

Руководитель аппарата премьер-министра Араик Арутюнян принял президента Европейской федерации тяжелой атлетики (EWF) Антонио Конфлитти и генерального секретаря Милана Михайловича.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в ходе встречи были обсуждены вопросы, связанные с возможностью проведения чемпионата Европы по тяжелой атлетике 2023 года в Армении.

Антонио Конфлитти и Милан Михайлович отметили, что они посетили Спортивно-концертный комплекс имени Карена Демирчяна в Ереване, ознакомились с инфраструктурными условиями.

Араик Арутюнян подчеркнул, что в случае одобрения заявки Армении правительство нашей страны приложит все усилия для организации и проведения турнира на высоком уровне.

Вопрос о месте проведения турнира будет обсуждаться исполкомом Европейской федерации тяжелой атлетики в ближайшее время.


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