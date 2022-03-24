В рамках субвенционных программ поступило беспрецедентное количество заявок: вице- премьер встретился с губернаторами

Под председательством вице-премьера Амбарцума Матевосяна сегодня состоялось совещание с участием губернаторов Армении.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса вице-премьера, в ходе совещания были затронуты направленные на развитие экономической и социальной инфраструктуры общин Республики Армения субвенционные программы, процесс реализации программы правительства по строительству, ремонту и восстановлению 300 школ и 500 детских садов, были представлены результаты сбора доходов в бюджеты общин в 2020 г. и 2021 г., а также были обсуждены весенние подготовительные работы, в том числе ряд вопросов, связанных с орошением.

Министр территориального управления и инфраструктур Гнел Саносян сообщил, что в рамках субвенционных программ 2022 года получено беспрецедентное количество заявок - 461 заявка на 79,5 млрд драмов (в связи с процессом укрупнения общин аналогичные программы ряда общин сгруппированы в одну заявку)․ Сумма софинансирования правительства составляет 43,5 млрд драмов. Основные программы направлены на асфальтирование улиц, строительство/ремонт детских садов, строительство систем питьевого и поливного водоснабжения и др.

В ходе представления результатов сбора доходов в бюджеты общин за последние два года было доложено, что в 2021 году во всех областях Армении было собрано на 5,5 млрд драмов больше, чем в 2020 году.

Вице-премьер поручил губернаторам держать в центре внимания процесс сбора налогов, быть последовательными не только в реализации субвенционных программ, но и других программ правительства и ориентированным на результат обязательствам в целом.

В ходе совещания был обсужден ряд других вопросов.