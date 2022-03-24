ВС Азербайджана нарушили линию соприкосновения в направлении села Парух Аскеранского района

Вооруженные силы Азербайджана 24 марта, в районе 16:00, нарушили линию соприкосновения в направлении села Парух Аскеранского района. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Информационный центр Арцаха.

“Представители Армии обороны и дислоцированного в Республике Арцах миротворческого контингента пытаются посредством переговоров предотвратить дальнейшее продвижение противника и отбросить его на исходные позиции.

Сообщаем, что в целях безопасности из села Храморт Аскеранского района были эвакуированы женщины и дети.

Призываем население сохранять спокойствие, на остальных участках линии соприкосновения обстановка в данный момент стабильная.

Общественность будет периодически получать информацию о дальнейшем развитии ситуации”, - говорится в сообщении.