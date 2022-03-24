Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 24-03-22

ЕРЕВАН, 24 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 24 марта, курс доллара США вырос на 0.66 драмa и составил 489.81 драм. Курс евро вырос на 0.04 драмa и составил 538.20 драм. Курс российского рубля вырос на 0.37 драмa и составил 5.14 драм. Курс британского фунта сократился на 0.21 драмa и составил 646.40 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота выросла на 300.48 драмa и составила 30420.73 драм. Цена серебра сократилась на 0.57 драмa и составила 393.93 драм. Цена платины не изменилась и снова составила 16414.1 драм.